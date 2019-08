Kirghizistan: arrestato l'ex presidente

Sooronbai Jeenbekov Reuters

E' stato arrestato al secondo tentativo l'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev. Il primo assalto delle forze speciali è stato respinto dai suoi sostenitori e quindi ora Atambayev sarà trattato come sospetto di crimine grave, dice l'attuale presidente. Le forze speciali ufficialmente lo cercavano per testimoniare sul caso della liberazione illegale di un noto criminale, chiamata a cui per tre volte sembra che non avesse risposto. Dopo il primo fallito assalto l'ex presidente ha incitato la popolazione a ribellarsi: "Vogliamo solo una cosa dall'autorità, che finisca l'anarchia, che rispettino le leggi. Perché se sputano sopra le leggi che riguardano l'ex presidente, finirà che anche le persone normali verranno trattate come è successo a me, verranno trattate come pecore. Questa cosa deve finire".

Il parlamento ha recentemente revocato l'immunità di Atambayev. Il nuovo presidente Sooronbai Jeenbekov era inizialmente suo alleato, ma nell’ultimo anno i due si sono più volte accusati reciprocamente.