Nigeria, l'artista degli scarabocchi

Olarinde Ayanfeoluwa ha trovato un modo insolito per esprimersi e creare arte a Lagos, in Nigeria.

Ciò che inizia come scarabocchi distorti si trasforma lentamente in ritratti e personaggi di cartoni animati e di fantasia.

Olarinde ha conseguito una laurea in microbiologia lo scorso anno, ma ha deciso di diventare un'artista a tempo pieno.

La ragazza ha lavorato a più di 100 pezzi scarabocchiati negli ultimi due anni. Un pezzo richiede da 10 minuti a cinque mesi di lavoro per essere completato e viene venduto per almeno 140 dollari.

Oltre ai ritratti, il suo lavoro evidenzia anche le sfide sociali che i nigeriani devono affrontare. La sua serie "Up NEPA" è una raccolta satirica sui quotidiani tagli di energia in Nigeria.

NEPA sta per National Electric Power Authority.