Migranti, nuovo braccio di ferro a Lampedusa: la Alex ferma sul molo

Un nuovo braccio di ferro legale umanitario si profila al porto di Lampedusa, dove per la seconda volta in poco piu di una settimana, la nave di una Ong ha fozato il blocco imposto dal governo italiano chiedendo di sbarcare migranti soccorsi in acque libiche

Il Veliero Alex della Ong Mediterranea è arrivato nel molo poco dopo le 17 con 41 naufraghisoccorsi due giorni fa. "Abbiamo finito l'aqua a bordo, facciamo rotta su lampedusa," avevbano annunciato qualche ora prima.

"Sono complici dei trafficanti" ha ribattuto Matteo Salvini, che pur riconoscendo la Libia come un porto non più sicuro, è fuorioso con l'equipaggio che ha rifiutato un'offerta di accoglienza da Malta adducendo che la traversata sarebbe stata troppoe pericolosa. "Non ho altro tempo da impiegare dietro qualche Ong capricciosa, che la settimana scorsa non voleva andare in Tunisia, ora non è voluta andare a Malta. a questo punto ci avvisino quando partono se preferiscono la costiera amalfitana, la dorsale adriatica, la costa azzurra o magari le cinque terre, in modo tale che si possano organizzare dei viaggi di loro gradimento".

E' opinione diffusa nel Carroccio che il rifiuto di sbarcare a Malta sia dovuto in realtà alle leggi ben più severe in vigore sull'isola, che prevedono il sequestro immediato della nave e il possibile arresto del Capitano. Salvini ha inoltre rinfacciato all'euipaggio di aver rifiutato anche un ultimo rifornimento di 400 bottigliette d'acqua da parte della Guardia costiera italiana, perché "troppo ingombranti".

Nel frattempo, a sfidare lo stop di Salvini c'è anche la nave da soccorso Alan Kurdi della Ong Sea eye, che ieri ha recuperato 65 naufraghi in acque Libiche, ha annunciato la rotta verso Lampedusa