Madrid: corteo contro il divieto per le auto inquinanti

A Madrid il caldo torrido non ha fermato il corteo per protestare contro la decisione del neo eletto sindaco, José Luis Martínez-Almeida, di eliminare il divieto di circolazione delle auto per ridurre le emissioni di gas, noto con il nome di Madrid central.

"L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che inn Spagna 8.900 persone siano morte prematuramente a causa del diossido di azoto: "madrid central" è stata progettata per abbassare i livelli, riducendoli, in alcune aree della metà. Madrid è la zona piu' contaminata in questo senso, il che vuol dire che buona parte di queste morti si producono proprio in questa città" .

Il divieto, che riguardava un'area di 5 chilometri quadrati, era stato introdotto a novembre scorso dalla precedente amministrazione con multe, per i trasgressori, che arrivavano fino a 90 euro.