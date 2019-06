Texas: cervo, "colpevole" di effrazione, braccato dalla Polizia

"Mani bene in vista", hanno intimato gli agenti in divisa quando sono arrivati sulla scena di un'irruzione a Lupkin, in Texas.

Raramente c'era la possibilità che il sospettato si conformasse, trattandosi... di un cervo.

Gli agenti sono arrivati a casa di primo mattino, trovando una finestra fracassata ed un intruso che si muoveva all'interno.

Armi in pugno, hanno quindi scoperto il "sospetto" a quattro zampe.

La Polizia ha reso noto che le uniche ferite agli ufficiali o all'animale sono state causate da piccoli tagli dovuti al vetro rotto.