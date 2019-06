Berlino e i segni del nazismo

Il duomo di Berlino porta ancora i segni della seconda guerra mondiale, quando i bombardamenti alleati distrussero parti dell'edificio. Sui muri sono ancora visibili i proiettili sparati durante la liberazione della città da parte dell'Armata Rossa. Ovunque, nella capitale tedesca, resta vivo il richiamo agli orrori del nazismo e a un'epoca dolorosa, che ha cambiato per sempre i tedeschi e la stessa Germania. Jürgen Lillteicher, storico: "La città è stata completamente distrutta. Secondo i dati dei sovietici, alla fine del conflitto la città ha perso la metà dei suoi quattro milioni di abitanti, e di quelli rimasti uno su due era un lavoratore straniero o un lavoratore forzato".

Nel quartiere Tempelhof a richiamare il passato provvede una gigantesca costruzione realizzata dai lavoratori forzati francesi nel 1941 per specifico ordine di Hitler, interessato a testare la tenuta del terreno arenario sotto Berlino. Nonostante il conflitto ifuriasse il dittatore immaginava grandi opere con cui cambiare il volto della capitale. Ma la struttura che ogni berlinese associa al Terzo Reich è il monumento alla memoria degli ebrei uccisi in città: un richiamo costante alla coscienza dei tedeschi, soprattutto in un momento in cui pare essersi smarrita la memoria storica di una tragedia come il nazifascismo.. "La seconda guerra mondiale ci mostra a cosa possono portare il nazionalismo, il razzismo e l'intolleranza. L'era del dopoguerra ci mostra come la pace possa essere sostenuta. Come diciamo: da nemici ad amici. "

Il D-Day non viene ufficialmente celebrato in Germania. A maggio solo in uno dei memoriali dedicati alle vittime sovietiche, si ricorda il giorno in cui il nazismo venne sconfitto e il paese liberato. Jona Källgren, Euronews: "Ci sono tedeschi di destra per i quali la Germania dovrebbe smettere di vergognarsi del suo passato. Ma per la maggior parte dei berlinesi e dei tedeschi, la Seconda guerra mondiale, il terzo Reich e l'olocausto, restano qualcosa di cui avere profonda vergogna".