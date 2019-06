Ventuno migranti sbarcati in Sardegna

(ANSA) – CAGLIARI, 3 GIU – Con il bel tempo, proseguono gli sbarchi di migranti nel Sulcis. Tra ieri sera e questa mattina sono arrivati nel sud ovest Sardegna 21 algerini. Il primo sbarco è avvenuto lungo la spiaggia di Porto Pino nel territorio di Sant’Anna Arresi. I carabinieri hanno individuato 16 migranti che si stavano allontanando dalla zona. Gli algerini dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Questa mattina una motovedetta dei carabinieri ha intercettato un barchino con a bordo altri cinque algerini nell’area di Sant’Antioco. I migranti sono stati accompagnati in porto e poi trasferiti nel centro d’accoglienza.

