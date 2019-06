Striscione Pd contro Salvini in Molise

(ANSA) – CAMPOBASSO, 1 GIU – Uno striscione campeggia dalle finestre della sede regionale del Pd molisano di fronte al palco di Piazza Pepe dal quale sta parlando Matteo Salvini, a Campobasso per supportare la candidata leghista Maria Domenica D’Alessandro alle comunali: ‘Il Molise resiste ai fascisti’. Lo striscione è targato Pd. Domenica 9 giugno la D’Alessandro sfiderà il candidato M5S Roberto Gravina.

