Madrid: sale la febbre da Champions

Mettere le mani sul trofeo, esposto in Puerta del Sol, è un'emozione; sentire la tensione - palpabile - di un evento unico, è il desiderio di ogni tifoso. Madrid si prepara ad ospitare sabato la finale di Champions League: una festa per il calcio inglese, quasi un affare in famiglia per Liverpool e Tottenham che si giocano la Coppa al Wanda Metropolitano Stadium davanti a un piccolo esercito di fan.

Se non appagati, i tifosi del Tottenham sentono di aver già raggiunto un traguardo importante: "È come un vero sogno, ad essere onesti . Non avrei mai pensato che il Tottenham arrivasse in finale di Champions League. Quindi, venire con la mia famiglia è come un sogno per me".

I sostenitori dei Reds sono pronti alla battaglia: "Penso che entrambe le squadre che giocano tenteranno di fare la partita. Tutti vogliono essere lì, perciò sarà sicuramente, su entrambi i fronti, una buona gara".

Insieme agli spettatori locali o provenienti da altri luoghi, sono attesi a Madrid 80.000 tifosi britannici e solo 32.000 di loro hanno i biglietti per il grande scontro. La caccia al ticket continuerà sino al fischio d'inizio.

Un tifoso del Liverpool racconta di aver visto i bagarini vendere i biglietti a cifre spropositate: due o tremila euro. "Abbiamo visto arrivare dei ragazzi, io ero al campo ieri, e ho visto che venivano arrestati con biglietti falsi. Stanno chiedenso sui duemila o tremila euro, è la quotazione più alta".

ll Liverpool, che ha perso la scorsa finale, ha vinto entrambe le partite stagionali di campionato con gli Spurs: ma gli ultimi 90 minuti - si sa - fanno storia a sé