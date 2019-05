In Giappone tutti in spiaggia per dire stop all'inquinamento degli oceani

In difesa dei mari e delle balene. Lanciata in Giappone una campagna per rendere le spiagge più pulite e per sensibilizzare turisti e cittadini sul problema dell'inquinamento marino degli oceani. La manifestazione è stata promossa dal ministero dell'Ambiente e dalla Nippon Foundation. In riva al mare centinaia di volontari che hanno raccolto bottiglie di plastica, sacchetti, lattine e vetri rotti. La campagna durerà fino all'8 giugno, il World Oceans Day promosso dalle Nazioni Unite.