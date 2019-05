Il Veneto vara prima sala unica 118-115

(ANSA) – VENEZIA, 28 MAG – Il Veneto è la prima regione in

Italia, con capofila Venezia, a disporre di una sala operativa

unica che vede a fianco i sanitari del Suem 118 e i Vigili del

Fuoco del 115. La sala, 12 postazioni complessive, copre tutta

la provincia, ma in prospettiva servirà, coordinando anche la

Protezione civile, per tutto il Veneto. Ad inaugurarla oggi,

nella caserma dei Vigili del Fuoco a Mestre, il governatore Luca

Zaia, i vertici nazionali e locali dei Vigili del Fuoco e quelli

della sanità veneziana. “La sala unificata – ha detto Zaia – rappresenta efficienza, maggiore e migliore rapidità

nell’intervenire e i coordinamento di due forze fondamentali

nell’emergenza che sono gli uomini e donne del 118 e i Vigili

del Fuoco”. “Questa è la prima sala del genere a livello

nazionale – ha aggiunto – e penso che la dica lunga sulla

volontà di fare e sulla visione che il veneto continua a portare

avanti”.