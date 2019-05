(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Secondo i dati del Viminale, l'affluenza alle elezioni regionali del Piemonte alle ore 19 è del 49,72% in linea con quella della stessa ora alla precedente tornata elettorale che era stata del 49,84%, quando sono pervenuti tutti i dati dei 1.181 comuni.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.