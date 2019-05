Elezioni europee 2019: chi vince e chi perde in tutti gli Stati

Chi ha vinto e chi ha perso in ogni Stato della Ue? Di fronte al mare magnum di acronimi, liste e percentuali, anche il più ardente europeista rischierebbe di perdersi. È per questo che abbiamo compilato questa pratica guida al risultato delle Europee 2019: uno o due paragrafi per ciascuno Stato per capire al volo come sono andati popolari, socialisti, populisti/sovranisti; da che situazione e aspettative partivano e quanti seggi conquistano nel futuro emiciclo.

AUSTRIA

L'Ibiza-gate non gli fa un baffo: Vince Kurz

La grande domanda era: quale sarà l'impatto dello scandalo Ibiza sul Partito popolare del cancelliere Kurz? Il suo alleato di governo, l'ex cancelliere Heinz-Christian Strache, si è dimesso a pochi giorni dal voto dopo la diffusione di un video segreto in cui lo si vedeva accettare di buon grado donazioni da una finta oligarca russa. Prima dello scandalo, il partito di estrema destra FPO di Strache era dato al 24.5% ma stando agli exit poll non dovrebbe superare il 17.5% (nel 2014 prese il 19%). Canta vittoria il cancelliere Kurz, che sembra essere uscito rafforzato dal rimpasto di governo: è primo con il 34.5%; forte il distacco sui socialisti (23.5%).

BELGIO

In Belgio non si tengono solo le Europee ma anche le elezioni federali e regionali. Ce la faranno i Verdi a capitalizzare il buon risultato delle elezioni locali, quando presero il 6.6% (2014)? Il partito di estrema destra, Vlaams Belang, dovrebbe raggiungere il 14,8% dei voti nelle Fiandre. A livello nazionale, il partito ha ottenuto il 4,2% cinque anni fa.

BULGARIA

Anche se il voto è obbligatorio in Bulgaria, nel 2014 l'affluenza alle urne è stata solo del 35,84%. Il voto della Bulgaria dovrebbe dividersi tra il partito di centro-destra GERB e il partito di coalizione socialista del paese. Il più giovane membro attuale del Parlamento europeo è il bulgaro Andrey Novakov, che ha 30 anni.

CROAZIA

Vittoria (attesa) dei conservatori

Scarsa come previsto l'affluenza nel secondo Stato membro più giovane dell'Unione europea (uno dei sei paesi dell'UE che non è ancora membro dello spazio Schengen): quest'anno è scesa del 10% e tocca il 32%. L'HDZ, l'Unione democratica croata conservatrice, grande favorita, e il Partito socialdemocratico sono in testa con il 23,43% e il 18,38% dei voti rispettivamente (exit poll). Rispetto al 2014, i socialisti dovrebbero guadagnare un seggio mentre i liberali e i conservatori dovrebbero perderne uno.

CIPRO

Il primo turco-cipriota eletto eurodeputato

L'isola divisa tra turco-ciprioti e greco-ciprioti elegge 6 seggi nel parlamento dell'UE anche grazie al voto dei turco-ciprioti (oltre 80mila con diritto di voto). Il partito al potere, quello dei popolari del DISY, è primo con oltre il 30% dei voti, sostanzialmente la stessa percentuale del 2014. Niyazi Kizilyurek, del partito comunista AKEL, al secondo posto, diventa il primo turco-cipriota ad essere eletto deputato europeo. In crescita anche il partito di estrema destra Elam, che raggiunge l'8,8%, mentre nel 2014 aveva ottenuto il 2,69%.

DANIMARCA

Ok i socialdemocratici, ma il 5 giugno ci sono le nazionali

I timori della vigilia erano incentrati sulla possibilità che la campagna per le politiche nazionali (si vota il 5 giugno) oscurasse quella per le Europee. Alcuni ritengono che il partito di estrema destra Stram Kurs potrebbe entrare in Parlamento, nonostante le sue proposte estreme come la deportazione di 700mila musulmani. Quanto alle Europee, socialdemocratici vincitori di misura davanti al partito di centro-destra Venstre, che è al governo del Paese in coalizione. Venstre è dato al 20.6%. Il Partito Popolare Danese, conservatore, terzo con il 13%.

ESTONIA

La questione chiave in Estonia è come andrà il partito di estrema destra anti-Ue, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Riconfermerà quanto fatto vedere alle elezioni politiche di marzo? All'epoca arrivarono terzi, garantendosi un posto nella coalizione di governo. Nel 2014 ottennero il 4% dei voti, ci si attende questa volta un 17%.

GERMANIA

Rivoluzione verde: gli ambientalisti sono il secondo partito

La CDU/CSU della dimissionaria Angela Merkel si conferma primo partito al 28% ma frena bruscamente (-8%) rispetto al 2014. La vera notizia è l'exploit dei Verdi, grazie ai voti degli Under 30: gli ambientalisti battono i socialisti, sempre più in crisi, e sono ormai il secondo partito del Paese. L'estrema destra dell'AfD prende intorno al 10%. Debacle per i socialisti dell'SPD.

GRECIA

Tsipras perde il gradino più alto del podio, vincono i conservatori: si va a elezioni anticipate

Il principale partito di opposizione Nea Dimokatia (ND) di Kyriakos Mitsotakis, che fa capo alla famiglia del Partito popolare europeo, ha vinto le Europee in Grecia. Il partito di sinistra Syriza, del premier Alexis Tsipras passa al secondo posto col 27%. Arretra la formazione di estrema destra Alba Dorata, che si attesta al 6%. Nel 2014 Syriza aveva ottenuto 6 seggi (26,57%), Nuova Democrazia 5 (22,72%), Alba Dorata 3 (9,39%). Accolta la sconfitta, Tsipras ha convocato elezioni anticipate.

IRLANDA

Altro exploit verde

Il Finn Gail (Ppe, europeista) del premier Leo Varadkar si conferma primo partito nella piccola Irlanda alle elezioni Europee, secondo le proiezioni aggiornate di queste ore, con un 29% di voti e una previsione di 4 seggi. Mentre restano al palo gli storici rivali del Fianna Fail (Alde) che nelle parallele elezioni locali sono testa a testa con il partito governo, ma alle Europee rischiano di cedere persino il secondo posto ai Verdi, che volano dall'1,6 al 15% grazie alla concentrazione dei loro consensi in una delle tre circoscrizioni nazionali del Paese, quella di Dublino. Altri due seggi dovrebbero andare allo Sinn Fein (sinistra nazionalista), pur in calo dal 15 al 13%, e due a indipendenti di sinistra (tutti e 4 destinati al gruppo europeo Gue/Ngl). Nessuna forza euroscettica di rilievo era in corsa nel Paese, dove l'affluenza resta attorno al 50%. In totale l'Irlanda elegge 13 deputati, due quali però congelati fino a che il Regno Unito non concederà la sua quota ratificando la Brexit.

FRANCIA

Marine Le Pen batte Emmanuel Macron, verdi terzo partito

I due partiti principali confermano le previsioni dei sondaggi pre-voto, con il Rassemblement national grande vincitore. I repubblicani perdono quasi 5 punti percentuali. Exploit dei Verdi di Europe Ecologie Les Verts (Eelv), guidati da Yannick Jadot, che triplicano il risultato rispetto al 7,4% dei sondaggi piazzandosi al terzo posto nelle elezioni europee in Francia. "Al Parlamento si costituirà un super gruppo" di sovranisti in grado di "pesare sull'organizzazione della Ue", ha detto Marine Le Pen.

FINLANDIA

Bene la coalizione di centro-destra

La coalizione di centro-destra ha vinto con il 20.7%, in linea con quanto ottenuto nel 2014. La Lega Verde seconda con il 15.9%, terzi i socialisti (14.7%) mentre i populisti del Finns Party sono quarti con il 13.9% dei voti.

ITALIA

Lega primo partito italiano ma il PD sorpassa il M5S

Alle ore 23 ha votato per le Europee il 52.87% degli aventi diritto contro il 55.51% del 2014. Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno. I seggi hanno chiuso alle 23. In base agli exit poll Opinio Italia, Swg, Quorum/Youtrend e Tecne, la Lega sarebbe il primo partito con una percentuale compresa tra il 27 e il 30%; il PD supererebbe il M5S, mentre Forza Italia si attesterebbe al quarto posto. Tra i piccoli partiti, riuscirebbe a superare la soglia del 4% solamente Fratelli d'Italia (5-7%).

LETTONIA

I lettoni si sono recati alle urne sabato per eleggere 8 eurodeputati. Nuova Unità - il partito allineato con il PPE - dovrebbe arrivare primo, secondo i media nazionali lettoni. Il partito di destra dell'Alleanza nazionale è uno di quelli da tenere d'occhio. L'affluenza alle elezioni europee del 2019 è stata del 33,03%, vicina al 30,24% del 2014.

LITUANIA

Nel Paese si vota per il secondo turno delle presidenziali e, allo stesso tempo, per l'elezione di 11 europarlamentari. I rivali di centro-destra, Gitanas Nausėda e Ingrida Šimonytė, si scontreranno domenica al ballottaggio in quanto nessuno dei due ha ottenuto la maggioranza al primo turno, lo scorso 12 maggio.

LUSSEMBURGO

Appaiati i liberali e i conservatori, mandano 2 europarlamentari ciascuno

Il Lussemburgo voterà per 6 deputati al Parlamento europeo, il numero minimo. Il voto è obbligatorio nel paese di poco più di mezzo milione di persone. Nel 2014 l'affluenza alle urne fu dell'85,55%. Il Partito Democratico (liberale) e quello conservatore (cristiano-sociale) mandano entrambi due eurodeputati avendo concluso appaiati al 21.4% e 21.1%. Terzi i Verdi con il 18.91%. Non esiste un partito euroscettico di estrema destra che sostenga l'uscita del paese dall'UE.

MALTA

Nessuna sorpresa, Muscat oltre il 50%

A Malta si conferma la netta vittoria del partito laburista del premier Joseph Muscat, al 55%, secondo le stime delle 18 sulle Europee. I centristi del partito nazionalista seguono al 37%. Nell'arcipelago si è votato ieri. La corruzione del governo è stata al centro della campagna elettorale. I due partiti euroscettici di estrema destra non dovrebbero riuscire ad entrare nell'emiciclo di Bruxelles/Strasburgo.

PAESI BASSI

Laburisti vincenti, male Wilders

Laburisti vincenti al 18.1%, seguiti dal Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (che governa in coalizione) al 15%. Scivolone per il Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders, alleato della Lega di Matteo Salvini, alle Europee in Olanda: la formazione registra il suo record più basso e non raggiunge la soglia del 3,85% restando senza seggio all'Eurocamera.

REGNO UNITO

Gli elettori dovrebbero punire severamente i due partiti principali, laburisti e conservatori, per le loro posizioni incerte e tentennanti su Brexit. Ci si aspetta la vittoria del Brexit Party di Nigel Farage, ma anche una buona performance di libdem, verdi e Change Uk.

REPUBBLICA CECA

La Repubblica Ceca si è recata alle urne venerdì e sabato. La maggior parte dei voti è andata al partito al potere, ANO, che manda eurodeputati ai liberali dell'ALDE e fa crescere la sua rappresentanza da 4 a 6. Seconda un'altra formazione liberale, il Partito Democratico Civico. Anche il partito anti-sistema dei pirati cechi, che si batte contro la corruzione, conquista tre seggi e vede aumentare la sua popolarità. Anche quest'anno la Repubblica ceca ha presentato un sacco di diversi nuovi partiti ai blocchi di partenza: ben 39, nonostante elegga solo 21 eurodeputati.

ROMANIA

Testa a testa tra socialdemocratici e liberali

In Romania i primi exit poll sulle Europee di oggi danno testa a testa il partito socialdemocratico al governo (Psd) e il principale partito di opposizione, il Pnl (Partito nazionale liberale): entrambi si attestano, secondo i primi dati, al 25,8%. Ottimo risultato che va anche oltre le aspettative per la neoformazione (anche'essa di opposizione) dell'Usr (Unione Salvati Romania, una sorta di Movimento 5 stelle romeno), che sfiora il 24% delle preferenze. Molto più indietro le altre formazioni e crollo dell'Alde che, almeno per il momento, non ha toccato neppure il 5% delle preferenze. L'affluenza era del 46,34% un'ora prima della chiusura dei seggi alle 21 locali (20 italiane), oltre 20 punti in più rispetto alle Europee del 2014, quando l'affluenza finale fu del 25,5%. Anche il referendum su giustizia e anticorruzione, svoltosi in contemporanea al voto europeo, è risultato valido, avendo registrato un'affluenza di circa il 40%, molto al di sopra del quorum minimo del 30% previsto dalla legge.

POLONIA

Affermazione (di misura) del PiS

Il partito ultraconservatore Diritto e Giustizia (PiS/Ecr) di Jaroslaw Kaczynski è in testa nel voto per le Europee in Polonia col 42,40%. Lo segue a stretto giro la Coalizione europea, la lista unica formata dai principali partiti di opposizione, tra cui la Piattaforma civica di Donald Tusk, al 39%. Emerge dalle stime sulla base degli exit poll, pubblicate dal Parlamento europeo. Kukiz'15, gli alleati del M5S, col 4,10% non riescono invece a superare la soglia di sbarramento, fissata al 5% in Polonia.

PORTOGALLO

Socialisti in scioltezza

Il partito socialista dovrebbe essere in testa con il 30% dei voti, seguito dalla coalizione di partiti di centro-destra tra cui i socialdemocratici e i popolari. Nel 2014 i socialisti pro-Europa presero il 34%. Terzo il blocco di sinistra. Si tratta di uno dei pochi Paesi europei senza una forte componente di estrema destra. In ascesa il movimento di Andre Ventura, Basta!, euroscettico.

SLOVACCHIA

Zuzana Caputova non tradisce le attese: nuova affermazione per la neopresidente europeista

Uno dei voti più interessanti dell'eurozona. Nel 2014 l'affluenza fu solamente del 13.05%, la più bassa di tutta la UE. Ma alla guida del Paese è stata da poco eletta l'europeista Zuzana Caputova. Il risultato? I liberali di centrosinistra di Progressive Slovakia (Ps), il partito della Caputova, vincono le Europee con oltre il 20% delle preferenze. Sconfitta per i socialdemocratici dell'ex premier Robert Fico, Smer, al 15% contro il 24% di cinque anni fa. Affermazione a sorpresa dell'estrema destra di La Nostra Slovacchia, terzo partito al 12%. Nel 2014 aveva ottenuto poco meno del 2%.

SLOVENIA

La Slovenia ha sempre avuto una bassa affluenza alle elezioni europee. Il partito democratico, di stampo liberale, ha mantenuto la prima posizione con uno score identico a quello del 2014, poco sopra il 26%. I socialdemocratici, di centro-sinistra, si piazzano sul secondo gradino del podio raddoppiando però il risultato del 2014 con il 18.57%. La lista guidata dal primo ministro del Paese, Marjan Šarec, è arrivata terza con il 15%.

SPAGNA

Boom di affluenza, socialisti di nuovo primi. Puigdemont e Junqueras a Bruxelles

Alle europee in Spagna i socialisti del premier Pedro Sanchez si apprestano a vincere con un distacco di oltre dieci punti, secondo l'ultimo sondaggio di oggi. Il Psoe, in attesa dei primi exit poll, è dato al 28,9% e 18 seggi, 11 in più rispetto ai popolari, che crollano, come alle politiche di aprile, ottenendo circa il 17,3% dei voti. Vox dovrebbe arretrare rispetto alle politiche: il partito guidato da Santiago Abascal, stavolta, è andato al di sotto delle aspettative, arrivando fino ad un massimo dell'8% rispetto al 10% delle politiche. Ma comunque otterrà 4-5 seggi a Strasburgo. Occhi puntati su Puigdemont che sarà eletto all'europarlamento ma per poter assumere il ruolo di europarlamentare dovrà recarsi a Madrid, dove è ricercato. In Spagna si votava anche per il rinnovo di 12 parlamenti regionali e di migliaia di comuni.

SVEZIA

Gli exit poll danno i socialdemocratici al comando con il 25% dei voti. I loro partner in coalizione, i Verdi, sembrano destinati a perdere circa cinque punti percentuali dal 2014 e finire quarti, appaiati ai Centristi (10% a testa). Questo nonostante l'attivismo della svedese Greta Thunberg. Gli ambientalisti, cinque anni fa, presero il 15.41% dei voti.

UNGHERIA

Fidesz di Orban mai così bene alle Europee

Fidesz di Orban ha stravinto le Europee con il 52.14% delle preferenze, certificate dalla Commissione elettorale. Un dato in crescendo rispetto a quello del 2014. Si tratta del risultato migliore alle Europee della storia della formazione di centro-destra. La coalizione liberal-democratica staccata al 16.2%, mentre i centristi di Momentum ottengono il terzo posto con il 9.92%.