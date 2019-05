Europee: aprono le danze Paesi Bassi e Regno Unito

Sono aperti i primi seggi per le elezioni europee: ad aver già iniziato le danze è un piccolo comune dei Paesi Bassi, appena 40.000 abitanti: Castricum. Insieme agli olandesi anche gli inglesi si sono recati stamane 23 maggio alle urne. Una tornata elettorale di quattro giorni che si chiude domenica alle 23 e coinvolge circa 427 milioni di europei. Alla prova del fuoco sovranisti e populisti.

Dopo Castrum, nei Paesi bassi via via si susseguiranno le aperture di altri seggi come a esempio Meppel, Roermond e Zwijndrech.

Olandesi e inglesi, e i cittadini europei tutti, dovranno esprimersi per il ricambio del parlamento europeo eleggendo 751 nuovi membri che governeranno per i prossimi cinque anni.

L'affluenza olandese alle elezioni europee è tradizionalmente bassa. Soltanto il 37,3 per cento infatti ha votato nelle precedenti elezioni, contro una generale attestata al 75%.