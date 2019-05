A caccia dei fondi neri algerini

Si chiamano "Algerini senza frontiere", e sono un collettivo che raduna legali, medici, ingegneri e artisti. Vocati a rappresentare l'Algeria della diaspora - dunque quella meno affine al sistema di potere di Bouteflika - si sono dati una sfida difficile: quella di scoprire e far tornare indietro i fondi neri che gli uomini del regime hanno per anni nascosto nelle banche in Svizzera, Lussemburgo, Canada e altri paesi.

La battaglia ha preso nuovo vigore con l'ondata di proteste seguita all'annuncio, poi revocato, di una quinta candidatura per il grande vecchio al potere ad Algeri, ed è riuscita a portare alla luce le tecniche usate per anni per far uscire denaro dal paese truccando le carte.

L'avvocato Lachemi Belhocine, con studio a Friburgo, spiega come hanno fatto. "Si apre una società in Svizzera e si emettono fatture false. Immaginiamo della merce, un telefono ad esempio, dal valore di 100 franchi, per cui si presenta una fattura gonfiata fino a 1000-1500 franchi. Le istituzioni bancarie autorizzano il trasferimento di fondi per 1500 franchi per una merce che vale 100 franchi. La differenza tra il prezzo gonfiato e il prezzo reale, secondo me, è un trasferimento illecito".

Il collettivo punta a ottenere il congelamento da parte delle autorità nazionali delle somme contestate, che ammontano a diversi miliardi. "La cifra più seria parla di 24 miliardi, e non siamo solo noi a fare calcoli, anche diverse ONG che hanno valutato mezzo miliardo all'anno. Io però non vi nascondo che sia che si tratti di 24 miliardi o di mille franchi, ciò che è stato rubato dovrà essere restituito al suo legittimo proprietario, in questo caso il popolo algerino".