Salvini: "a Lampedusa non sbarcano i migranti della Sea Watch"

E' a poche centinaia di metri dalla costa di Lampedusa la nave umanitaria Sea Watch 3 con 47 migranti a bordo e chiede di poter entrare nel porto dell'isola. Una manovra che viene dichiarata di emergenza per la situazione dei migranti a bordo, per l'inaccettabile separazione discriminatoria, le condizioni sanitarie e psicologiche che si sono determinate a bordo.

La trattativa con le autorità italiane

Le autorità italiane hanno consentito ieri lo sbarco a terra di 18 migranti, i bambini e le loro famiglie oltre a una donna ustionata, ma il Ministero degli Interni assolutamente non autorizza l'approdo di coloro che sono ancora sulla nave.

Le critiche dell'ONU

Intanto con una lettera l'Alto commissario per i diritti umani dell'Onu (Ohchr) chiede all'Italia di "fermare la procedura" per l'approvazione del Decreto sulla sicurezza bis, e ha criticato le due recenti direttive emesse dal ministero degli interni italiano per tentare di fermare le operazioni delle Ong.

L'ultimo comizio di Salvini

Qualche ora fa Matteo Salvini, in un comizio nella cittadina di Sassuolo, ha ribadito il suo no allo sbarco dei 47 migranti ancora a bordo della Sea Watch e questo nonostante gli appelli che gli sono giunti dall'Italia, dalla Chiesa e dall'estero.