(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Accesso agli ottavi in discesa per per Rafa Nadal, contro Jeremy Chardy. Lo spagnolo numero 2 del mondo si è infatti imposto 6-0, 6-1 in poco più di un'ora di gioco contro il francese. Nadal aprirà la sessione serale sul Centrale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (testa di serie n.14 del seeding).