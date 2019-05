Cagliari recupera Castro e sfida Lazio

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAG - Cagliari a caccia del botto finale: una vittoria con la Lazio per chiudere definitivamente il discorso salvezza e continuare la corsa al decimo posto. I rossoblù sono fermi da due turni a quota quaranta dopo le sconfitte con la Roma e con il Napoli: zero punti, ma tanta rabbia dopo la beffa e le polemiche del San Paolo. Con qualche strascico: in panchina non ci sarà lo squalificato Rolando Maran, ma il suo vice, il quasi omonimo Christian Maraner. C'è però un reclamo: la valutazione arriverà nelle prossime ore. In campo mancherà anche Ionita, espulso nel finale con il Napoli. L'ultima tegola è il forfait di Ceppitelli per una infiammazione al tendine. Assente anche Faragò, ma tra i convocati ci sono Castro, fermo da novembre, e Klavan. Tema Napoli ancora caldo. "Mai stata mancanza di rispetto - ha precisato il mister commentando i fatti e l'espulsione di domenica scorsa - solo che in quel momento pensavamo ci fosse stato un errore. Tutto qui: nessuna frase irriguardosa". Ma ora c'è subito la Lazio.