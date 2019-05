Unimol, Luca Brunese è il nuovo Rettore

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 MAG - Luca Brunese, docente di Diagnostica per immagini e Radioterapia, è il nuovo rettore dell'Università del Molise. È stato eletto nel pomeriggio. Ha ottenuto 168 preferenze, 152 quelle espresse per l'altro candidato, Raffaele Coppola. L'Unimol, istituita nel 1982 con la Facoltà di Agraria, nel corso degli anni ha ampliato notevolmente la sua offerta formativa e oggi è punto di riferimento per molti studenti molisani e di altre regioni. Secondo gli ultimi dati sono circa ottomila gli iscritti alle varie Facoltà, un numero costante che, nell'ultimo anno, ha fatto registrare un incremento del 10% delle immatricolazioni. Al 30 settembre 2018 il corpo docente era costituito da 281 professori di cui: 81 ordinari, 125 associati, 41 ricercatori, 34 ricercatori a tempo determinato. Sei i Dipartimenti.