Si ribalta muletto, grave militare

(ANSA) - UDINE, 7 MAG - Un militare è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto ieri in una caserma dismessa a Gemona del Friuli (Udine). L'uomo è stato travolto da un muletto che stava guidando e che, per cause in corso di accertamento, si è rovesciato schiacciandolo. Il militare è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale a Udine dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il macchinario è stato posto sotto sequestro. La Procura di Udine ha avviato un'inchiesta affidata al pm Barbara Loffredo. (ANSA).