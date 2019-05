(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Una saracinesca leggermente divelta e annerita di una sede degli Irriducibili della Lazio. È quanto hanno trovato stamattina i poliziotti del commissariato Appio in via Amulio a Roma. Si ipotizza che la causa possa essere stata un'esplosione. Sono in corso indagini. Aperte tutte le ipotesi. Nei giorni diversi ultras furono identificati per uno striscione srotolato a Milano vicino a piazzale Loreto con su scritto'Onore a Mussolini'.