Vento forte, voli dirottati a Genova

(ANSA) - GENOVA, 5 MAG - Temporali, grandine, vento forte con raffiche di burrasca, neve, netto calo delle temperature: nelle ultime ore la Liguria è stata battuta da correnti settentrionali che hanno 'spazzato' i cieli. Qualche problema all'aeroporto 'Cristoforo Colombo' per le raffiche di vento tra i 120 e i 130 km/h: tre voli - provenienti da Berlino, Francoforte e Londra Gatwick - sono stati dirottati rispettivamente a Milano Malpensa, Torino e Linate. Due i voli cancellati. Neve in Val d'Aveto sotto i mille metri. Calo termico accentuato: sulle alture dell'imperiese sono stati registrati - 5.3°. Ieri sera e durante la notte si sono verificati rovesci temporaleschi con grandine soprattutto nella parte orientale del savonese e il genovese. Una cella temporalesca tra Celle Ligure e Arenzano ha provocato l'innalzamento di numerosi piccoli bacini costieri nel Comune di Varazze.

