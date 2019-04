Atp finals: Malagò, se uniti imbattibili

(ANSA) - TORINO, 29 APR - "Quando si fa squadra il nostro Paese è imbattibile. Sono orgoglioso. Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha ricordato la genesi della candidatura torinese delle Atp finals, presentate oggi nel capoluogo piemontese. "Alla sindaca, in un incontro a Roma, ho lanciato l' idea dell'Atp a Torino perché la città aveva tutto per candidarsi: oltre alla bellezza unica, un impianto in grado di ospitare la manifestazione. Il mio ruolo - ha aggiunto Malagò - si è concluso qui: complimenti alla formidabile tenacia, miscelata con quella di Binaghi hanno prodotto questo straordinario risultato".