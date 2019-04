(ANSA) - VITTORIO VENETO (TREVISO), 25 APR - "La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva". E' un passaggio dell'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella, a Vittorio Veneto per l'anniversario del 25 aprile.

