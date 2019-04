(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Un orefice di 70 anni, Pino Orazio, originario della Sicilia ed ex collaboratore di giustizia, è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca e il corpo dell'uomo è stato trovato nella propria auto, nel parcheggio di un supermercato del centro del genovese. Sul posto la polizia. Secondo le prime informazioni la pistola utilizzata è di piccolo calibro.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.