(ANSA) - ROMA, 17 APR - Lazio ha battuto l'Udinese 2-0 nel recupero della 25/a giornata del campionato di Serie A. I gol, entrambi nel primo tempo sono arrivati grazie a Caicedo ed a una sfortunata deviazione sotto porta di Sandro. Con questo successo la Lazio scavalca il Torino e si porta a meno 3 punti dal Milan, al momento quarto ed in zona Champions. L'Udinese resta al quintultimo posto.

