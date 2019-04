(ANSA) - ROMA, 10 APR - I presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, sono giunti a Palazzo Chigi per una riunione sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Nella sede della presidenza del Consiglio vedranno il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti e i vertici del Coni. Il progetto presentato, ha sottolineato Fontana ai giornalisti, garantisce "tanta efficienza" a fronte di "pochi soldi" spesi.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.