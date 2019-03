Tiro a volo: Rossi vince e 'vede' Tokyo

(ANSA) - ACAPULCO (MESSICO), 19 MAR - Jessica Rossi ha vinto la gara di Trap Femminile della prima prova di Coppa del mondo di tiro a volo e, con l'oro, ha strappato il biglietto per volare ai Giochi di Tokyo 2020, ottenendo la seconda Carta olimpica per l'Italia. La poliziotta di Crevalcore, olimpionica a Londra 2012, si è qualificata per la finale con lo score di 121/125, secondo migliore dopo il 123/125 della finlandese Satu Makela-Nummela, nuovo record del mondo, e ha puntato dritto all'obiettivo senza mai lasciare la leadership del round decisivo. Seppur inciampata in qualche errore, Rossi ha recuperato immediatamente concentrazione e controllo, mettendosi al collo l'oro con 45/50 e assicurandosi il pass per l'Olimpiade giapponese. "Sono felicissima di avere vinto - ha detto la tre volte campionessa del mondo -. Siamo venuti qui molto ben preparati, ero consapevole di potercela fare". Con Rossi sul podio l'australiana Laetisha Scanlan, d'argento con 43/50, e la cinese Welyun Deng, bronzo con 32/40.