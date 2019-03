Migranti: porti chiusi per la nave "Mare Jonio"

Ancora un'imbarcazione di una ONG a largo delle coste italiane, ancora porti chiusi. Protagonista della storia, stavolta, è la nave Mare Jonio della ong Mediterranea che ieri ha salvato 49 migranti in acque di soccorso libiche prevenendo l'intervento dei libici e così l'approdo dei migranti nei porti del Paese africano, considerati insicuri.

Il governo italiano, mentre la nave si avvicina alla Penisola, resta sulla linea della fermezza.

Il ministro dell'interno Matteo Salvini ieri ha subito dettato il da farsi alle forze dell'ordine comprese Marina e Guardia costiera: prevenire l’ingresso illegale di immigrati sul territorio nazionale.

Così stamattina, la Guardia di Finanza ha negato alla nave Mare Jonio di entrare in acque territoriali italiane ed è salita sulla nave per controlli. L'imbarcazione si trova a un'ora di navigazione da Lampedusa col mare forza 7, 12 minori e una persona in condizioni critiche a bordo.

Il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio si è schierato contro la linea della fermezza del suo pari carica Matteo Salvini dicendo che "Non sarà un altro caso Diciotti".

Si profila un caso simile a quello dell'Aquarius la nave respinta per la prima volta lo scorso giugno con a bordo 630 migranti e della nave Sea Watch, tenuta a largo per 13 giorni prima che potesse raggiungere, con 47 migranti a bordo, la Sicilia, tanto per citare due casi.

C'è però una differenza: che stavolta, per la prima volta, Roma chiude i porti a una nave battente bandiera italiana, figlia di un'operazione di solidarietà nata in Veneto il cui capo missione e uno degli armatori è l'ex tuta bianca Luca Casarini.