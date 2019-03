Ai Giochi di Tokyo 2020 faranno il loro esordio i robot. Non per gareggiare, bensì per assistere gli spettatori - in modo particolare i disabili - e gli addetti ai lavori durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Presentati nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella capitale giapponese, si tratta di due supporti robotici realizzati da Toyota e Panasonic, tra i principali sponsor della manifestazione sportiva.