Dai robot che, in Giappone, assisteranno il pubblico alle prossime Olimpiadi previste a Tokyo, al disastro aereo in Etiopia e il dolore dei parenti della vittime che chiedono notizie dei propri cari alla compagnia aerea, passando per la Brexit e le proteste fuori da Westminster nella tre giorni di voto per una controversa uscita del Regno Unito dall'Europa. fino agli scontri in Siria. Queste tutte le immagini che hanno caratterizzato la settimana.