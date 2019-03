(ANSA) - MELBOURNE (AUSTRALIA), 15 MAR - Il cinque volte campione del mondo in carica Lewis Hamilton ha segnato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran premio d'Australia di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha fermato il cronometro del suo giro migliore su 1'23''599, 0,038 secondi più veloce della Ferrari di Sebastian Vettel che punta a una terza vittoria consecutiva a Melbourne. Terzo tempo per il nuovo compagno di scuderia del pilota tedesco, Charles Leclerc.

