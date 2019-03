La primavera ¨è arrivata ufficialmente in Cina. E' in corso in questi giorni, nella provincia cinese dello Guizhou, la spettacolare fioritura degli alberi di ciliegio un evento che di solito è associato al Giappone ma che in realtà attira in Cina milioni di turisti da tutto il mondo.

Il paesaggio delle colline muta radicalmente, assumendo sfumature rosa e bianche a seconda della tipologia di pianta che schiude i fori.