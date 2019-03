I russi hanno celebrato questo sabato a Sochi la Maslenica, la festa per l'imminente fine dell'inverno e l'inizio della Quaresima ortodossa. La folla si è riunita nella località di montagna Krasnaya Polyana, per mangiare pancake e godersi l'atmosfera festiva.

I piani per creare un pancake gigante non hanno avuto successo, perché i cuochi non sono riusciti a capovolgerlo, mandandolo in frantumi.