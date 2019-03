Boxe: ordine arresto per Gervonta Davis

(ANSA) - BALTIMORA (USA), 6 MAR - Il campione del mondo dei pesi superpiuma Wba Gervonta Davis è ufficialmente un ricercato. Lo hanno fatto sapere le forze dell'ordine della Virginia, precisando che il pugile è accusato di aver tentato di rapinare un uomo che stava prelevando del denaro da un bancomat in un centro commerciale nei dintorni di Washington. I fatti risalgono allo scorso 17 febbraio e alla scena hanno assistito dei testimoni citati nella denuncia. Davis, che è il 'pupillo' dell'ex fuoriclasse Floyd Mayweather che ne cura la carriera, è anche accusato di aver insultato degli agenti di polizia che erano intervenuti nel frattempo. Ora nega le accuse, ma rischia un anno di carcere senza la condizionale.

