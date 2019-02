Vento forte in Molise, alberi caduti

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 23 FEB - Forti raffiche di vento stanno interessando tutto il Molise dove le temperature si sono bruscamente abbassate: a Campobasso oltre dodici gradi meno di ieri, con minima -5. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti: a Isernia un abete del giardino del Liceo 'Manuppella' si è abbattuto su alcune auto parcheggiate, fortunatamente senza danni a persone. A Poggio Sannita (Isernia) tegole cadute sulle auto parcheggiate. Sulla costa molisana divelti dal vento forte tegole e cartelloni pubblicitari. Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede vento di nord-est forza 9, mare molto agitato con un'altezza d'onda di 4 metri. Poco consistente la neve caduta. Resta l'allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale.

