Giro: tappa 2020 dalle Frecce Tricolori

(ANSA) - RIVOLTO (UDINE), 19 FEB - Da Rivolto (Udine), in Friuli Venezia Giulia, sede del Comando del 2°Stormo, partirà nel 2020 una delle tappe del Giro d'Italia. Una prima, per la Corsa Rosa, in una Base dell'Aeronautica militare in una occasione speciale: l'anno in cui le Frecce Tricolori celebreranno la sessantesima stagione acrobatica. Ad annunciarlo oggi in una conferenza stampa ospitata alla base di Rivolto, il comandante del II Stormo delle Frecce Tricolori, Andrea Amadori, e il magg. Gaetano Farina, Comandante Frecce Tricolori; il governatore e il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e Riccardo Riccardi, e i vertici della Corsa Rosa: Enzo Cainero, promotore delle tappe friulane del Giro d'Italia; Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia e Paolo Bellino, amministratore Delegato di RCS Sport.