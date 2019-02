Short track: Valcepina trionfa nei 500m

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Nuova vittoria di Martina Valcepina nella tappa torinese della coppa del mondo di short track. Al PalaTazzoli, la valtellinese delle Fiamme Gialle domina la prova sui 500 metri e si regala la seconda vittoria in due giorni, la terza con la tappa della scorsa settimana a Dresda (Germania). A fine giornata, sono le staffette azzurre ad infiammare il pubblico. Il quartetto femminile composto da Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre), Elena Viviani (Fiamme Gialle) ed Arianna Sighel (Sporting Club Pergine) - con riserva Lucia Peretti (Esercito), scesa sul ghiaccio nei quarti e in semifinale - si piazza al secondo posto alle spalle dell'Olanda e davanti alla Russia, terza, con la Corea del Sud penalizzata e quarta. Tocca poi alla squadra maschile formata da Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Mattia Antonioli (Esercito), Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena) ed Andrea Cassinelli (Velocisti Ghiaccio Torino) che coglie la terza posizione.

