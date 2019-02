Bimbo strangolato da corda in box casa

(ANSA) - ORSARA DI PUGLIA (FOGGIA), 9 FEB - Un bambino di nove anni di Orsara di Puglia è morto strangolato dalla corda che chiude alcuni sacchi di iuta contenenti olive in un box nella casa di famiglia. A dare l'allarme è stato il fratello maggiore di 14 anni che ha chiesto aiuto alla mamma. Vano il tentativo di rianimarlo, la donna ha chiamato il 118. Sul posto i carabinieri della scientifica e il medico legale. Le indagini sono coordinate dal pm Alessio Marangelli. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

