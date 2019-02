In Friuli ricordo eccidio Porzus

(ANSA) - TRIESTE, 3 FEB - Con gli onori ai Caduti delle associazioni combattentistiche e dei rappresentanti delle istituzioni, si è celebrato oggi a Faedis (Udine) il 74/mo anniversario dell'eccidio delle malghe di Porzus, ovvero l'uccisione, tra il 7 e il 18 febbraio del 1945, di 17 partigiani 'verdi' della Osoppo-Friuli a opera dei 'gappisti' rossi guidati da Mario Toffanin (Giacca). La cerimonia, cominciata nel centro di Faedis, dove si trova il monumento ai Caduti, è poi proseguita nella frazione di Canebola, vicino alla malga di Porzus, dove è stata officiata una messa. "La Giunta regionale - ha affermato il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi - proseguirà l'attenzione e l'impegno nella valorizzazione di Porzus, anzitutto perché lo merita l'Osoppo e perché qui passa la nostra storia, una storia che ha un significato molto più ampio di quanto possiamo pensare". Fu, ha aggiunto, "un assassinio perpetrato con determinazione in un luogo cruciale dove andavano a scaricarsi tensioni che l'Europa del '900 stava vivendo".

