Il Rally Italia Talent sbarca nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Il Grande Fratello dei motori sbarca nel Lazio. E' partita oggi sotto una pioggia battente la prima giornata della quarta selezione regionale di Aci Rally Italia Talent 2019 sul Circuito Valle del Liri di Arce (FR). Gli oltre 400 iscritti, tra cui 22 minorenni, si cimenteranno alla guida delle nuove Suzuki Swift Sport gommate Toyo sul tortuoso tracciato laziale dove affronteranno 2 prove molto selettive. Nonostante il meteo avverso, sono stati numerosi gli iscritti presentatisi oggi entusiasti per le performance delle Suzuki. E il Rit è ''particolarmente orgoglioso di essere stato scelto da Suzuki Italia nella persona del suo Presidente Massimo Nalli per l'edizione 2019''. Confermata la partnership con l'Aci guidata dal presidente Angelo Sticchi Damiani, mentre new entry Generali Italia per una forte spinta verso l'innovazione. La prossima selezione sul Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona (CH) con iscrizioni per le prossime Selezioni ancora aperte con form online sul sito www.rallyitaliatalent.it.