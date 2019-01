La Lazio ricorda le vittime della Shoah

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Nel #GiornoDellaMemoria, la S.S. Lazio ricorda le vittime della Shoah". Con questo tweet il club biancoceleste si è unito ai messaggi per le vittime dell'olocausto nel giorno della memoria.

