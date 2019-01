(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Novak Djokovic approda alle semifinali degli Australian Open. Il numero 1 del mondo e del draw, ha superato il giapponese Kei Nishikori, numero 9 del ranking e ottava testa di serie, apparso subito in grande difficoltà fisiche per stanchezza dei turni precedenti, che si è ritirato sul punteggio di 6-1 4-1 in favore del serbo dopo appena 52 minuti di partita.