C.Italia: Inzaghi, concentrati e umili

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Sono molto contento, ci siamo riattivati nel migliore dei modi". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, commenta la vittoria della sua squadra sul Novara che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia. "Avevo chiesto concentrazione e umiltà in una partita dove avevamo tutto da perdere - aggiunge il tecnico -. Contro una squadra di Lega Pro dovevamo rispettarla e siamo stati bravi a fare quattro gol e passare il turno. Ora da martedì penseremo a preparare la sfida con il Napoli".

