California: sparatoria in una pista da bowling. Almeno 3 morti

Paura a Torrance, città californiana a una trentina di km da Los Angeles, dove c'è stata una sparatoria in una pista da bowling, la Gable House Bowl.

Secondo la polizia locale ci sarebbero almeno 3 morti e 4 feriti.

Le forze dell'ordine hanno chiesto ai residenti di "stare lontani dalla zona".

Un testimone oculare ha così ricostrutito l'accaduto: "Abbiamo sentito una grossa lite prima e dopo la rissa abbiamo sentito i colpi di pistola". Al momento non sono chiare le cause della sparatoria, né se l'uomo armato sia fuggito o sia in custodia.