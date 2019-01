Abeti con verdure per le scimmie e con carne per le tigri: lo spuntino delle feste è stato offerto agli ospiti dello zoo berlinese di Tierpark. Lo zoo precisa che gli alberi sono quelli rimasti invenduti durante le festività e provengono tutti da fornitori selezionati. Non sono dunque "scarti" di clienti che potrebbero contenere sostanze chimiche o avanzi di decorazioni.