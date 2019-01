Tennis, a Brisbane forfait Nadal

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Debutto stagionale negativo per Rafa nadal, che ha dovuto fermarsi subito al torneo di Brisbane in Australia, per un problema alla coscia sinistra. Slitta ancora dunque il rientro ufficiale in campo per il numero 2 del tennis mondiale, alle prese da qualche tempo con gli infortuni. Nadal, che aveva accusato dei dolori settimana scorsa al torneo esibizione di Abu Dhabi, a Brisbane avrebbe dovuto incontrare il francese Jo-Wilfried Tsonga direttamente al secondo turno. "Va molto meglio di quattro giorni fa e volevo giocare ma mi hanno indotto alla prudenza le raccomandazioni dei medici, che hanno detto che può aggravarsi con il rischio di dover poi saltare Melbourne", ha spiegato il 32enne campione spagnolo. Debutto positivo invece per il giapponese Nishikori numero 9 del mondo che ha sconfitto 7-5 6-2 l'americano Kudla, mentre è andata male allo scozzese Murray eliminato dal russo Medvedev per 7-5 6-2. Eliminati anche Edmund e Kyrgios.