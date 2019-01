(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Fra i puniti di oggi del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea c'è anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. La sanzione pecuniaria nei suoi confronti è stata decisa "in quanto, al termine del primo tempo (di Lazio-Torino n.d.r.), attendeva il direttore di gara di fronte al suo spogliatoio rivolgendosi al medesimo con modi irriguardosi". Per Lotito è scattata anche la diffida.

