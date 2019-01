parallelo Oslo, vincono Vlhova e Schwarz

(ANSA) - OSLO, 1 GEN - Continua la serie positiva di Petra Vlhova. La slovacca, che a Semmering nei giorni scorsi aveva sconfitto Michela Shiffrin in gigante prima di essere battuta in slalom, ha nuovamente superato la dominatrice della stagione nel city event disputato sulla collina di Holmenkollen, alle porte di Olso, agguantando il secondo successo stagionale in Coppa del mondo, mentre la svizzera Wendy Holdener ha completato il podio superando nella finalina di consolazione la svedese Anna Swenn Larsson. Fuori nei quarti di finale Irene Curtoni, unica italiana al via fra donne e uomini. In campo maschile l'austriaco Marco Schwarz si è imposto sul britannico Dave Ryding, terzo lo svizzero Ramon Zenhaeusern che ha superato lo svedese Andre Myhrer. Eliminato nei quarti il leader della classifica generale Marcel Hirscher, battuto da Ryding.