Brisbane: debutto vincente per Murray

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Andy Murray inizia il nuovo anno con una vittoria. Lo scozzese, ex n.1 del mondo e sceso al n.240 dopo il lungo stop per l'infortunio all'anca, ha infatti esordito positivamente nel "Brisbane International", torneo Atp 250 di scena sui campi in cemento del Queensland Tennis Centre della città australiana, superando in due set 6-3 6-4 la wild card locale James Duckworth. Al secondo turno affronterà il russo Daniil Medvedev, n.16 Atp. Debutto vincente anche per l'australiano Nick Kyrgios, n.35 del ranking e ottava testa di serie, nonche' campione in carica, che si e' imposto con il punteggio di 7-6(5), 5-7, 7-6(5) sullo statunitense Ryan Harrison, n.62 Atp.